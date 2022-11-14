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Жительница Мурманской области отдала мошенникам почти 800 тыс. рублей

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Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 57-летней жительницы Кировска (Мурманская область). Женщина отдала злоумышленникам 795 тыс. рублей.

Россиян предупредили о мошенничестве с электронными чеками

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что кто-то якобы пытается оформить кредит на имя северянки. Собеседник убедил женщину, что ей необходимо срочно выполнить «операцию по блокировке». Женщина отказалась. Тогда собеседник сказал, что с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов.

Через несколько минут северянке позвонил лжеполицейский. Он рекомендовал сотрудничать с банком. После этого повторно позвонил первый собеседник, который предложил оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Женщина отправилась в ближайшее отделение банка, оформила заем в размере 410 тыс. рублей и совершила 41 операцию по переводу средств. Затем северянке вновь перезвонил мошенник, который убедил оформить еще несколько кредитов. Женщина взяла в банке и перевела на посторонние счета еще 285 тыс. рублей. Кроме того, потерпевшая заняла у дочери 100 тыс. рублей, деньги она также отдала мошенникам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в этот день сообщалось, что 74-летняя жительница Оренбурга продала квартиру по настоянию мошенников. Полученные средства женщина перевела на посторонние счета.

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