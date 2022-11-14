Нидерланды выделят €25 млн на поддержку украинской армии. Об этом заявил 14 ноября глава МИД страны Вопке Хукстра на совместной пресс-конференции в Гааге с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что деньги пойдут в том числе на питание военнослужащих, средства медпомощи, машины скорой и бензовозы.

Он добавил, что Нидерланды также выделят дополнительно €20 млн международному фонду помощи Украине.

Ранее в этот же день обозреватель британской газеты The Telegraph Кон Кафлин заявил, что опасения вероятного попадания западного оружия, предоставленного Киеву, «не в те руки» породили острую дилемму в вопросах поставок.

В начале ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что политический курс Запада на накачивание Украины вооружением — это ошибка. В действительности необходимо заняться поисками переговорного решения ситуации.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

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