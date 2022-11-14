Пострадавшей при теракте в Стамбуле россиянке потребовалась госпитализация

Одной из трех пострадавших при теракте в Стамбуле россиянок потребовалась госпитализация. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в генконсульстве РФ.

«По уточненной информации, в отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась», — рассказали в генконсульстве ТАСС.

Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов.

По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. 14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавшего в теракте были выписаны из медицинских учреждений города.

По данным турецкого минюста, по делу о теракте на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле задержаны 46 подозреваемых. По информации газеты Milliyet, одна из них, гражданка Сирии Ахлам Альбашир, во время допроса призналась в своей связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.