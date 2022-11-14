Забастовка испанских транспортников обойдется в €600 млн в день

Начавшаяся в понедельник в Испании бессрочная забастовка сотрудников транспортного сектора, может стоить экономике страны €600 ежедневно. Об этом говорится в отчете профессора бизнес-школы OBS Эдуардо Ирасторцы, сообщил 14 ноября портал Onda cero.

Столь высокая стоимость забастовки обусловлена тем, что акция была объявлена в преддверии таких важных акций, как «черная пятница» и Рождественские распродажи. Предполагалось, что продажи в Испании должны увеличиться на 706%.

Грузоперевозчики требуют, чтобы правительство выполняло все взятые на себя обязательства и гарантировало исполнение принятого в августе закона, запрещающего им работать в убыток.

Работники отрасли настаивают на увеличении штрафов грузоотправителям, которые не соблюдают принятый закон и платят им ниже себестоимости. В настоящее время указ предусматривает максимальные штрафы в размере от €4 тыс до €6 тыс. Протестующие требуют увеличения этой суммы минимум в 17 раз.

Закон, запрещающий транспортникам работать в убыток, был согласован с правительством после того, как в марте грузоперевозчики страны объявили всеобщую забастовку, продолжающуюся 20 дней. Она привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.

Акция во многом спровоцирована значительным ростом на топливо по всей стране. Цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных цифр в июне этого года, в среднем превысив €2 за литр на большинстве испанских заправочных станциях.

В августе в Испании прошла серия новых забастовок бортпроводников авиакомпании Ryanair, протесты проходили с понедельника по четверг. В течение первых двух недель забастовки изменили планы более 1 млн пассажиров.