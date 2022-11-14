Футбольный стюард испортил игроку момент предложения руки и сердца своей девушке

В Белоруссии футболист команды «Сморгонь» Владислав Шубович сделал предложение своей девушке во время матча, однако футбольный стюард попытался помешать этому и оттолкнул ее. Инцидент произошел в игре против ФК «Волны» 12 ноября.

На 85-й минуте матча 22-летний Шубович забил свой второй мяч в карьере, благодаря реализованному пенальти. После этого футболист отправился к бровке поля вместе с одноклубниками и позвал свою невесту, чтобы сделать ей предложение.

«Когда девушка подошла к полю, стюард грубо оттолкнул ее. Шубович заступился за свою невесту, однако конфликт удалось погасить после вмешательства судьи. Охранник отошел в сторону, а футболист в результате всё же сделал предложение девушке, за что потом получил желтую карточку», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что девушка ответила согласием на предложение Шубовича.

В начале октября боец поп-ММА Святослав Коваленко сделал предложение руки и сердца своей девушке сразу после победы над Артемом Тарасовым в поединке «Бойцовского турнира РЕН ТВ». Девушка согласилась выйти замуж за спортсмена. Пару поддержали аплодисментами болельщики прошедшего состязания.