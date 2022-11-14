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Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20

Tempo: власти Индонезии опасаются что, группы иностранцев попытаются сорвать саммит G20
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает группу иностранцев в планах сорвать проведение саммита G20 на Бали. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил исполняющий обязанности главы управления Видодо Экатьяджан.

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«Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в нарушении иммиграционного законодательства и срыве проведения саммита G20», — приводит его слова индонезийский портал Tempo.co

Экатьяджан подчеркнул, что в случае вмешательства в саммит G20 любого иностранца управление примет решительные меры, «независимо от его происхождения и целей».

Портал также сообщает, что в Индонезии открыли специальный онлайн-канал, куда можно отправить сообщения о подозрительных действиях иностранцев.

Днем ранее издание Global Times написало, что страны Запада во главе с США едут на саммит G20, чтобы усилить международную конфронтацию. В материале отмечается, что глобальный раскол, вызванный конфликтом на Украине и продвижением США своей стратегии по сдерживанию Китая, является новой ситуацией для саммита. Более того, есть шанс, что конструктивно обсудить заявленные темы не удастся в случае, если всё обсуждение сведется к обвинениям и призывам, навязанным Вашингтоном и его союзниками.

В тот же день президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных лидеров смягчить риторику в адрес России на саммите G20. Он попросил их проявить гибкость и рассмотреть возможность быть более мягкими к России, чтобы по итогам саммита все страны подписали коммюнике.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии прилетел в Индонезию в воскресение из Камбоджи, где участвовал в Восточноазиатском саммите.

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