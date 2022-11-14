Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело фигуристки Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал аппеляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой. WADA требует признать, что Валиева нарушила антидопинговые правила, дисквалифицировать ее на четыре года, а также аннулировать ее результаты на Олимпийских играх в Пекине и лишить золотой медали. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе CAS.

В сообщении говорится, что Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) не удалось уложиться в «разумные сроки» рассмотрения дела российской фигуристки. На слушания назначат трех арбитров: одного от WADA, второго от РУСАДА и Валиевой, а третьего определит президент отдела апелляций CAS. При этом крайний срок рассмотрения апелляции не указан.

О том, что дело Валиевой передано в CAS, стало известно 8 ноября. Об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который отметил, что, «несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела фигуристки, никакого прогресса достигнуто не было».

Ранее, 27 октября, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно обнародовать результаты расследования по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

Глава МОКа указал, что международный комитет еще на Олимпийских играх в Пекине, где произошел инцидент, четко сформулировал свою позицию, обратившись в CAS совместно с WADA.

Ранее, 21 октября, РУСАДА сообщило, что дата слушания, решение или другие детали по делу фигуристки Камилы Валиевой обнародованы не будут. В агентстве отметили, что в соответствии с п. 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение по допинг-пробам, являются конфиденциальными, передает RT. В РУСАДА отметили, что строго соблюдают принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимают во внимание характер и обстоятельства дела.

В сентябре сообщалось, что РУСАДА завершило расследование допингового дела Валиевой и его должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК), сообщает телеканал «Звезда».

Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства является защищенным лицом.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.