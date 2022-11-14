Похолодание до -10 градусов спрогнозировали в Удмуртии

Синоптики предупреждают о понижении температуры и снегопаде в Удмуртии. До конца недели на дорогах республики вероятно образование гололедицы.

В ночь на 15 ноября ожидается усиление ветра. Температура воздуха опустится до -9 градусов. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Во второй половине дня в отдельных районах Удмуртии выпадет снег.

В ночь на 16 ноября температура воздуха опустится до –8…–13 градусов. Дневная температура не превысит –5…–10 градусов. В конце рабочей недели ночная температура будет достигать –15 градусов.

Ранее специалисты предупредили жителей Ростовской области о первом снегопаде 17 ноября. Синоптики ожидают, что из-за высокой температуры воздуха покров не установится, осадки растают.