В Москве завершили сезон летней речной навигации

Сезон летней речной навигации закрыли в Москве. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил в понедельник, 14 ноября.

«Количество поездок по речной акватории города Москвы — почти 1 млн 800 тыс. Это почти на 40% больше, чем было годом ранее. Это говорит о том, что у Москвы-реки огромный потенциал, по решению мэра Москвы мы будем развивать речные перевозки», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

В этом году в Москве сезон речной навигации открылся 24 апреля. Формат прогулочных речных перевозок был обновлен. Для удобства пассажиров на причалах создали единую навигацию по аналогии с метро. На картах указали все остановки и места посадки, а у каждого маршрута появился свой цвет.

1 мая речной транспорт Московской области начал регулярную работу. В Подмосковье действуют три основных маршрута водной навигации: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе Лыткарино.