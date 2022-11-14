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Военкор «Известий» показал последствия обстрелов села Сабовка в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Сабовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об обстановке на месте событий в понедельник, 14 ноября, рассказал военный корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Журналист отметил, что впервые за долгое время снаряды падают так близко от столицы республики. Обстрел велся в километре от поселка Юбилейный, который считается частью ЛНР.

«Ракеты упали рядом с железнодорожной станцией, оставив несколько воронок. К счастью, они не попали ни в одно из зданий. Однако взрывной волной и осколками повредило несколько жилых домов», — передает корреспондент.

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На кадрах видно, что в зданиях вылетели окна, осколки стекол разлетелись по придомовой территории. Военные изучают остатки разорвавшихся снарядов, которые свидетельствуют об использовании ВСУ оружия натовского образца. В частности, обнаружены так называемые тромбовидные чешуйки американской ракеты HIMARS.

«Их называют визитной карточкой HIMARS — ракет, которые из США поставляют на Украину. Ее маленькие и смертельно опасные элементы разлетаются на десятки и сотни метров», — пояснил Кильдибеков.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска выпустили по населенному пункту пять ракетных снарядов с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Повреждения получили три жилых дома, школа, детский сад, библиотека, а также строения железнодорожной станции Меловая и линия электропередач.

Накануне вечером корреспондент «Известий» сообщил о взрывах в Луганске. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 11 ноября, стало известно, что украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» в направлении села Нижняя Дуванка в ЛНР. В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1958 года рождения, кроме того, были повреждены два одноэтажных жилых дома.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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