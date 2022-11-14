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Большинство поляков назвали рост цен самой волнующей их темой

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной волнующей их темой. Это следует из данных опроса, опубликованных 14 ноября лабораторией United Surveys, сообщил портал Do rzeczy.

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«Что вызывает ваше самое большое беспокойство?» — интересовались в ходе исследования социологи.

В итоге 52,1% респондентов ответили: «Высокие цены». Они стали самой большой проблемой участников опроса независимо от их политических взглядов. Этот ответ выбрали 44% поддерживающих власти Польши и 55% избирателей оппозиции.

Также этот пункт выбрали 83% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. При этом 11,9% опрошенных самой большой проблемой сочли выплату кредитов.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек, он проводился по телефону в режиме онлайн.

Инфляция в октябре текущего года составила в Польше 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

10 ноября более 60% поляков заявили о потере контроля правительством над ситуацией в стране. Тех, кто считает, что ситуация под контролем, — 33,6%.

Ранее сообщалось, что жители Польши стали чаще сдавать вещи в ломбард из-за высоких цен на товары и брать кредиты.

9 октября польский журналист Лукаш Орбитовский в шуточной форме заявил, что единственный способ избежать огромных счетов за электроэнергию — сесть в тюрьму.

В конце сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил граждан страны о тяжелой зиме. Он подчеркнул, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии и власти страны сделают всё возможное, чтобы граждане страны пострадали как можно меньше.

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