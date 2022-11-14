Большинство поляков назвали рост цен самой волнующей их темой

Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной волнующей их темой. Это следует из данных опроса, опубликованных 14 ноября лабораторией United Surveys, сообщил портал Do rzeczy.

«Что вызывает ваше самое большое беспокойство?» — интересовались в ходе исследования социологи.

В итоге 52,1% респондентов ответили: «Высокие цены». Они стали самой большой проблемой участников опроса независимо от их политических взглядов. Этот ответ выбрали 44% поддерживающих власти Польши и 55% избирателей оппозиции.

Также этот пункт выбрали 83% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. При этом 11,9% опрошенных самой большой проблемой сочли выплату кредитов.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек, он проводился по телефону в режиме онлайн.

Инфляция в октябре текущего года составила в Польше 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

10 ноября более 60% поляков заявили о потере контроля правительством над ситуацией в стране. Тех, кто считает, что ситуация под контролем, — 33,6%.

Ранее сообщалось, что жители Польши стали чаще сдавать вещи в ломбард из-за высоких цен на товары и брать кредиты.

9 октября польский журналист Лукаш Орбитовский в шуточной форме заявил, что единственный способ избежать огромных счетов за электроэнергию — сесть в тюрьму.

В конце сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил граждан страны о тяжелой зиме. Он подчеркнул, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии и власти страны сделают всё возможное, чтобы граждане страны пострадали как можно меньше.