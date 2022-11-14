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В Госдуме указали на глупость американцев в вопросе антироссийских санкций

Депутат Нифантьев заявил, что американцы поступают глупо, вводя новые санкции против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Антироссийские санкции приводят к тому, что США теряют финансовый контроль в мире, но Вашингтон этого не понимает. Об этом 14 ноября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

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Таким образом он прокомментировал новость Reuters о том, что США планируют ввести новые санкции, которые затронут военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ.

«Каждая введенная санкция против каждого экономического субъекта, будь то в России или в иных странах мира, порождает лишь одно — стремление выйти из-под зонтика американского финансового контроля, реализуемого через доллар США. Каждый введенный пакет санкций в итоге уменьшает возможности США влиять через доллар на мировую экономику», — сказал Нифантьев.

По словам депутата, это не моментальный процесс, но «настойчивая глупость американцев его старательно ускоряет».

Он также подчеркнул, что санкции побуждают Россию «активнее работать над полным технологическим суверенитетом».

«Если ранее мы полагались на взаимовыгодную кооперацию и торговлю со странами запада, то сегодня стало очевидно, что Запад — ненадежный контрагент и рассчитывать на него невозможно даже после окончания спецоперации, а значит, мы сами вынуждены строить предприятия и замещать западную продукцию. Для нас это рост ВВП, новые рабочие места, новые технологические компетенции, новый подход к экономической реальности внутри страны», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что под действие рестрикций попадут 14 физических и 28 юридических лиц, осуществляющих закупку технологий для российского ВПК, в том числе финансовые посредники. При этом данные о местонахождении этих лиц не уточняются.

14 октября замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что санкции Запада якобы лишили ВПК РФ способности производить и обслуживать вооружения, которые «имеют критическое значение для спецоперации на Украине».

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил глава государства.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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