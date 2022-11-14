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СК начал проверку после обнаружения тела мужчины у дома в Сокольниках

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Фото: t.me/skmoscowgsu
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Следователи проверят обстоятельства смерти мужчины в районе Сокольники, где произошел пожар. Об этом старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова сообщила в понедельник, 14 ноября.

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«Вблизи жилого дома на улице 3-я Рыбинская обнаружено тело молодого человека с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что он проживал в квартире, в которой произошло возгорание», — заявила Иванова агентству городских новостей «Москва».

Следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возгорание произошло на девятом этаже жилого дома на улице 3-я Рыбинская на востоке столицы. В ходе разведки и тушения пожара были спасены шесть человек, в том числе один ребенок, один человек погиб, пишет «Москва 24». Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Накануне пожар произошел в жилом доме по адресу Коминтерна, 46 в Лосиноостровском районе Москвы. Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП, сообщает телеканал «360». Возгорание быстро потушили.

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