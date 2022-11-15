Обменным курсом

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Девелопер Владимир Щекин — о том, почему trade-in в недвижимости снова набирает обороты
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Дистанция между первичным и вторичным жильем в московском регионе хотя и медленно, но ощутимо нарастает. Старый фонд постепенно теряет в цене, в то время как большинство новостроек либо сохраняют прежние показатели, либо демонстрируют рост. Жителям застроенных ранее локаций этот процесс оставляет всё меньше шансов сменить квартиру и перебраться в объекты, построенные в районе, учитывающем нынешние потребности людей, привычки, изменившийся образ жизни и стиль работы.

Собственники морально устаревшей недвижимости стремятся переехать в современные локации, где вся необходимая инфраструктура, в том числе для детей, есть возле дома. Но это желание не всегда реализуемо, потому что даже ипотека доступна далеко не всем. Поэтому в сложившейся ситуации, вероятно, вновь будет востребован потенциал схемы trade-in. С ее помощью возможно купить недвижимость даже премиум-класса в Москве с минимальной доплатой или вообще без нее.

Комбинация таких факторов, как рост предложения от застройщиков, проведение частичной мобилизации, отъезд некоторых людей в другие страны, экономическая нестабильность, усиление социальной тревожности, привела к избытку вторичного предложения и уменьшению покупательской аудитории. Это обернулось снижением прайса на вторичку (минус 5,5% за последние шесть месяцев в пересчете на квадратный метр) и распространением крупных дисконтов (порядка 20%). Соответственно, сумма, которую владелец старой квартиры может выручить с продажи своей недвижимости, заметно снизилась.

Параллельно зафиксирован подъем стоимости нового жилья в наиболее привлекательных локациях. К примеру, новостройки бизнес-класса в домах по реке Десна (район ватутинского лесного массива в Новой Москве) подорожали в течение года на 13%. Премиальное жилье в кластере на правобережье Яузы, который строится на границе с обширной парковой зоной, продемонстрировало девятипроцентный рост.

Премиальная недвижимость нового поколения на северо-востоке столицы подорожала на 6% за вдвое меньший отрезок времени. Спрос и стоимость растут практически пропорционально покупательским требованиям, предъявляемым к будущему жилью.

Например, планировочные решения должны соответствовать модным трендам в организации пространства, жизненному циклу семьи, тенденциям в обществе и даже вызовам времени. Совсем недавно пандемия вернула интерес к балконам и террасам, а стремление к долголетию и сохранению здоровья диктует, что в проекте должна быть качественная «спортивная составляющая». Важную роль играют видовые характеристики, наличие зеленых зон, а также разнообразной детской и развлекательной инфраструктуры. Чаще всего вторичный рынок всё это предоставить не может, а новые проекты полностью отвечают актуальным запросам покупателей.

Однако собственникам вторички всё сложнее найти потенциального покупателя из-за более высоких кредитных ставок — 10,2–10,8% по сравнению с 5,6–6,6%, предлагаемыми в рамках семейной ипотеки или ипотеки с господдержкой. Кроме того, продажа своего жилья означает либо переезд в уже достроенный дом, квартиры в которых заведомо дороже строящихся юнитов, либо дополнительные расходы на аренду на протяжении года или двух (пока готовится к вводу выбранный корпус).

Именно поэтому сейчас вновь набирает популярность опция trade-in, которую предоставляют застройщики. Она значительно облегчает положение продавца вторичной недвижимости. Во-первых, он получает гарантию, что заинтересовавшая его квартира в новостройке будет забронирована на срок до 90 дней и с момента заключения соответствующего договора ее цена не изменится. Во-вторых, он может рассчитывать на максимально компетентную оценку объекта для определения его рыночной стоимости и самую быструю реализацию (выход на сделку может произойти уже спустя пять дней после обращения клиента). В-третьих, всеми агентскими процедурами по продаже квартиры клиента (реклама, организация показов, оформление аванса, подготовка документации и так далее) занимается именно застройщик. В-четвертых, продавцу не нужно брать именно готовую квартиру в новостройке или искать съемное жилье — он вполне может дождаться сдачи купленного им жилья, проживая в своей квартире. И, наконец, в-пятых, участие в сделке на основе trade-in бесплатно и не утомительно.

На практике опция поможет либо полностью покрыть бюджет выбранной для переезда квартиры, либо обеспечить клиента необходимой суммой для первого взноса и оптимальными условиями по кредиту. Для ее активации потребуется обратиться в офис, сообщить о желании воспользоваться услугой и связаться с профильным менеджером.

Механизм действует даже в отношении премиального жилья в столице. Например, двухкомнатная квартира площадью 60,1 кв. м в строящемся доме может стоить 27 млн рублей. Двумя третями требуемой суммы можно обзавестись, если реализовать аналогичную по метражу недвижимость в Сокольниках, Черемушках, Марьиной Роще, районах Аэропорт или Савеловский. Чуть меньше (около 60%) могли бы внести переезжающие из Южнопортового, Нижегородского или Даниловского районов. В соседних с кластером локациях (Свиблово, Ростокино, Останкинский, Бутырский, Тимирязевский районы), продав вторичку, вполне реально получить половину от заявленного бюджета, а на оставшуюся сумму оформить кредит.

Автор — сооснователь группы «Родина»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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