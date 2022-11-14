СМИ сообщили о разработке Пентагоном нового вооружения для «разгрома Москвы»

Пентагон занимается разработкой нового вооружения, чтобы «разгромить Москву», а ставку он сделает на неядерные силы. Об этом сообщает журналист Андрей Коц в материале для «РИА Новости», опубликованном 14 ноября, со ссылкой на журнал Министерства обороны РФ «Военная мысль».

Коц приводит два негативных сценария развития отношений США и РФ.

Так, под первым он подразумевает то, что если одна сверхдержава, которая подверглась ядерной агрессии со стороны другой, не успеет привести в полную боеготовность стратегические силы и нанести ответно-встречный удар, большая часть сил ядерного сдерживания будет уничтожена.

Согласно второму сценарию, гипотетический ядерный конфликт с РФ для США желателен, поскольку не подразумевает больших потерь с их стороны.

Как передает Коц, авторы статьи в «Военной мысли» уверены, что Пентагону могут и не понадобиться тяжелые шахтные МБР и атомные подводные лодки стратегического назначения, а основная цель — это застать Кремль врасплох.

«США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач. Эти задачи должны обеспечить поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения Верховным главнокомандующим на нанесение ответно-встречного удара», — подчеркивает российское Министерство обороны в своей статье.

Журналист заявляет, что США действуют согласно военно-стратегической концепции быстрого глобального удара, который подразумевает атаку обычным вооружением по цели в любой точке планеты в течение одного часа.

16 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответные меры США не будут зависеть от того, каким образом и в каком масштабе оно будет применено.

6 октября председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у РФ никогда не было планов угрожать ядерным оружием. Она напомнила о ядерной доктрине страны, в которой говорится, что данное вооружение рассматривается в качестве фактора сдерживания и может применяться только «в случае агрессии как средство защиты».

Она также указывала на то, что Запад «исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию», поэтому и стали появляться утверждения о «ядерной угрозе России».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы якобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков.

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