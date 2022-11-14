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Генконсульство России: в результате теракта в центре Стамбула пострадали твое россиян

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Трое граждан России пострадали в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в генконсульстве РФ в городе.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. 14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавшего в теракте были выписаны из медицинских учреждений города.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров. В настоящий момент правоохранители допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу. Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой.

Как заявили в МВД Турции, за происшествием могут стоять Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе организации Анкара считает террористическими.

По данным турецкого минюста, по делу о теракте на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле задержаны 46 подозреваемых. По информации газеты Milliyet, одна из них, гражданка Сирии Ахлам Альбашир, во время допроса призналась в своей связи с РПК.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

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