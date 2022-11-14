В Госдуме назвали бессмысленным призыв Украины исключить Россию из G20

Киев готовит бессмысленные обращения ради очередных громких заголовков. Таким образом 14 ноября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал новость о том, что в Верховную раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить РФ из состава группы.

«На повестке — саммит, поэтому киевский режим готовит бессмысленные обращения ради очередных громких заголовков. Идея Киева исключить Россию из G20 отправится в копилку подобных русофобских идей, не воплощенных, но растиражированных пропагандистскими украинскими и западными СМИ», — сказал Белик в беседе с «Известиями».

Он отметил, что российская делегация уже находится на полях саммита, так что «киевские депутаты напрасно тратят бумагу на свои нелепые проекты».

«Россия занимает весомое место на международной арене, как бы кому ни хотелось, и не киевской власти рассуждать о членстве нашей страны в «Большой двадцатке», притом что сама Украина даже не входит в G20», — заключил депутат.

Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что исключить Россию из G20 невозможно, призывы к этому со стороны Украины являются «политическими упражнениями».

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.