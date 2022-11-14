Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о продолжении переговоров с ООН по зерновой сделке
Армия
ВС РФ отбили атаку двух ротных групп украинских войск на купянском направлении
Политика
В Госдуме предрекли смещение векторов в Европе из-за Польши
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к миру
Политика
Пасечник ликвидировал МИД ЛНР
Мир
Лавров после сообщений о госпитализации посоветовал западным СМИ быть почестнее
Происшествия
ВСУ в третий раз за сутки обстреляли Донецк из «Градов»
Мир
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Мир
В МИДе заявили о невозможности исключить Россию из G20
Мир
В Турции не исключили подготовку задержанными после взрыва в Стамбуле других терактов
Мир
Захарова назвала фейком новость о госпитализации Лаврова на Бали
Мир
Встреча Си Цзиньпина и Байдена началась на Бали

В Госдуме назвали бессмысленным призыв Украины исключить Россию из G20

Депутат Белик о просьбе Киева исключить РФ из G20: украинские депутаты напрасно тратят бумагу на нелепые проекты
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев готовит бессмысленные обращения ради очередных громких заголовков. Таким образом 14 ноября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал новость о том, что в Верховную раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить РФ из состава группы.

Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20
И есть ли у участников саммита на Бали шанс обсудить мирное урегулирование на Украине

«На повестке — саммит, поэтому киевский режим готовит бессмысленные обращения ради очередных громких заголовков. Идея Киева исключить Россию из G20 отправится в копилку подобных русофобских идей, не воплощенных, но растиражированных пропагандистскими украинскими и западными СМИ», — сказал Белик в беседе с «Известиями».

Он отметил, что российская делегация уже находится на полях саммита, так что «киевские депутаты напрасно тратят бумагу на свои нелепые проекты».

«Россия занимает весомое место на международной арене, как бы кому ни хотелось, и не киевской власти рассуждать о членстве нашей страны в «Большой двадцатке», притом что сама Украина даже не входит в G20», — заключил депутат.

Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что исключить Россию из G20 невозможно, призывы к этому со стороны Украины являются «политическими упражнениями».

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022