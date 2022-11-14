Почти 20 затопленных судов поднимут со дна в Волгоградской области
Суд постановил принять меры по очистке Волги и Волгоградского водохранилища от затопленных судов. Всего со дна требуется поднять 19 плавсредств.
По данным Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в акваториях обнаружены части затонувших дебаркадеров и кораблей. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Специалисты считают, что затопленные суда оказывают негативное влияние на экологическое состояние водоема.
Прокуратура подала иск в Ворошиловский районный суд с требованием извлечь из воды фрагменты плавсредств. Суд удовлетворил иск прокуратуры.
С 1998 года со дна Волги и ее притоков подняли почти 2 тыс. плавсредств и другой техники. на текущий момент в Волжском бассейне остаются на дне 356 объектов.