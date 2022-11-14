Звездопад Леониды в ноябре 2022 — где и когда смотреть

Звездопад — яркое и необычное астрономическое явление, регулярно наблюдающееся над Землей. Пик активности звездопада Леонидов в 2022 году приходится на неделю с 14 по 20 ноября. Что из себя представляют метеорные потоки, а также в какие даты и где можно увидеть явление — в материале «Известий».

Что такое звездопад Леониды

Свое название ноябрьский метеорный поток получил благодаря латинскому названию созвездия Льва — Leo, от которого и стремятся вниз мелкие осколки кометы Темпеля-Туттля. Леониды имеют неофициальное название «звездный дождь», поскольку когда комета максимально приближается к Солнцу, поток метеоритов становится особенно обильным, В последний раз явление струйного звездопада Леонидов было зафиксировано в 2001 году, следующее ожидается к 2031 году. В обычное же время частота падения осколков — 10-15 звезд в час.

Со звездопадом Леониды связан самый крупный в истории метеорный поток, случившийся в 1966 году. Очевидцы наблюдали порядка 150 тыс. небесных огоньков в течение нескольких часов. Это событие неофициально назвали «метеоритным дождем», это выражение часто используется в литературном контексте и по сей день.

Когда и где смотреть звездопад Леониды в 2022 году

В этом году метеорный поток созвездия Льва начался 6 ноября и продлится до 30 ноября, пик активности звездопада приходится в ночь на 18 ноября. В этот период падение метеоров достигнет скорости до 71 км/ч, с частотой 10-15 звезд в час. В России это явление наиболее ярко будет видно в Краснодарском крае и соседних регионах. В режиме онлайн трансляцию звездопада можно посмотреть на сайте Московского планетария.

Уникальные космические явления наблюдаются с поверхности Земли ежегодно. Самые ожидаемые и необычные феномены — солнечные и лунные затмения. «Известия» рассказали, в какие даты в 2023 году будут происходить небесные явления.