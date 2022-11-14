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Ручей внезапно изменил цвет в Уфе

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Министерство природопользования и экологии Башкортостана начало проверку в связи с изменением цвета ручья в Уфе. Вода стала ядовито-зеленой.

Изменения обнаружены вблизи СНТ «Лесная поляна» в Демском районе. На месте работают инспекторы министерства, а также специалисты управления государственного аналитического контроля. Эксперты выявили, что осадка на дне ручья нет. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Вода изменила цвет на участке 500-700 м, затем цвет воды исчезает. Специалисты взяли пробы, результаты проб станут известны позднее.

10 ноября сообщалось об окрашивании реки Ключевки в Костроме в ярко-зеленый цвет. Проверку осуществляют специалисты Росприроднадзора и Рыбнадзора.

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