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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят маркировку пивной продукции

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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15 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Позитивные эффекты маркировки пива».

Участники:

  • Екатерина Приезжева, директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ;
  • Ян Витров, руководитель проекта Управление подакцизными Товарными группами Центра развития перспективных технологий;
  • Олег Павлов, глава Общественной потребительской инициативы, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре;
  • Сергей Кондратьев, Заместитель директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ;
  • Александр Дудников, директор по информационным технологиям «Владимирская пивоварня»;
  • Сергей Ворончихин, заместитель генерального директор пивоваренного завод «Вятич» (онлайн);
  • Павел Ромащенко Павел Александрович, генеральный директор Хопс Фарм Брювери (онлайн);
  • Евгений Гальцев, коммерческий директор компании «Меридиан»;
  • Азат Мухаметжанов, руководитель проектов АО «Татспиртпром» (онлайн).

В ходе пресс-конференции участники обсудят вопросы развития системы маркировки, ее эффекты, текущий ход подготовки нормативной документации по маркировке пива, стоимость внедрения маркировки пива. Будет дана оценка необходимости внедрения маркировки пива, а также бюджетного эффекта и влияния на цены.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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