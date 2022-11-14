В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят маркировку пивной продукции
15 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Позитивные эффекты маркировки пива».
Участники:
- Екатерина Приезжева, директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ;
- Ян Витров, руководитель проекта Управление подакцизными Товарными группами Центра развития перспективных технологий;
- Олег Павлов, глава Общественной потребительской инициативы, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре;
- Сергей Кондратьев, Заместитель директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ;
- Александр Дудников, директор по информационным технологиям «Владимирская пивоварня»;
- Сергей Ворончихин, заместитель генерального директор пивоваренного завод «Вятич» (онлайн);
- Павел Ромащенко Павел Александрович, генеральный директор Хопс Фарм Брювери (онлайн);
- Евгений Гальцев, коммерческий директор компании «Меридиан»;
- Азат Мухаметжанов, руководитель проектов АО «Татспиртпром» (онлайн).
В ходе пресс-конференции участники обсудят вопросы развития системы маркировки, ее эффекты, текущий ход подготовки нормативной документации по маркировке пива, стоимость внедрения маркировки пива. Будет дана оценка необходимости внедрения маркировки пива, а также бюджетного эффекта и влияния на цены.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.