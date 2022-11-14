Пресс-конференция перед турниром в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляция

В понедельник, 14 ноября, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес». Турнир впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

В мероприятии участвуют:

Владимир Минеев, российский боец смешанных единоборств, кикбоксер, чемпион Европы и мира, участник главного боя;

Фернандо Родригес, бразильский боец смешанных единоборств, участник главного боя;

Бату Хасиков, президент Федерации кикбоксинга России;

Григорий Дрозд, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» пройдет 18 ноября в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.