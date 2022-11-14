Первый снегопад спрогнозировали в Ростовской области

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о краткосрочном похолодании. В регионе ожидается снегопад.

Согласно прогнозам, 14 ноября максимальная температура воздуха составит около +9 градусов. Значительное похолодание ожидается 15 ноября, температура опустится до +4 градусов. При этом осадки не ожидаются. 16 ноября вероятен небольшой дождь, температура составит +6 градусов. Об этом сообщает RostovGazeta.

17 ноября ожидается повышение температуры до +10 градусов. В Ростове в этот день выпадет снег. Синоптики ожидают, что снежный покров не установится, осадки растают.

Заморозки и мокрый снег спрогнозировали синоптики в Омской области. Температура воздуха местами опустится до –13 градусов.