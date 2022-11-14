Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о продолжении переговоров с ООН по зерновой сделке
Армия
ВС РФ отбили атаку двух ротных групп украинских войск на купянском направлении
Политика
В Госдуме предрекли смещение векторов в Европе из-за Польши
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к миру
Политика
Пасечник ликвидировал МИД ЛНР
Мир
Лавров после сообщений о госпитализации посоветовал западным СМИ быть почестнее
Происшествия
ВСУ в третий раз за сутки обстреляли Донецк из «Градов»
Мир
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Мир
В МИДе заявили о невозможности исключить Россию из G20
Мир
В Турции не исключили подготовку задержанными после взрыва в Стамбуле других терактов
Мир
Захарова назвала фейком новость о госпитализации Лаврова на Бали
Мир
Встреча Си Цзиньпина и Байдена началась на Бали

Первый снегопад спрогнозировали в Ростовской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о краткосрочном похолодании. В регионе ожидается снегопад.

Согласно прогнозам, 14 ноября максимальная температура воздуха составит около +9 градусов. Значительное похолодание ожидается 15 ноября, температура опустится до +4 градусов. При этом осадки не ожидаются. 16 ноября вероятен небольшой дождь, температура составит +6 градусов. Об этом сообщает RostovGazeta.

17 ноября ожидается повышение температуры до +10 градусов. В Ростове в этот день выпадет снег. Синоптики ожидают, что снежный покров не установится, осадки растают.

Заморозки и мокрый снег спрогнозировали синоптики в Омской области. Температура воздуха местами опустится до –13 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022