Песков оценил итоги промежуточных выборов в США

В Москве опечалены общим направлением внутри американского истеблишмента о продолжении русофобской линии. Об этом 14 ноября в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги промежуточных выборов в конгресс США.

«Для России печален общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной, оголтелой русофобской линии», — сказал он.

Как подчеркнул представитель Кремля, эта тенденция печальна.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. На следующий день Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими в ближайшее время, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

13 ноября стало известно, что Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. В нижней палате конгресса ситуация обстоит пока так: 211 — у республиканцев, 204 — у демократов. Для большинства нужно 218 мест. Подведение итогов продолжается.

В тот же день американский лидер — демократ Джо Байден, заявил, что ситуация на промежуточных выборах в США складывается хорошо. По его словам, он доволен итогами голосования и сохранением контроля демократов в сенате.