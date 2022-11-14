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Песков прокомментировал возможные контакты Путина с Нетаньяху

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможных контактах президента России Владимира Путина с главой израильской партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, победившим на парламентских выборах в Израиле, пока рано. Такое мнение он высказал в понедельник, 14 ноября.

«Пока рано об этом говорить. Процесс создания коалиции может быть продолжительный, непростой. Надо дождаться результатов. Мы дорожим нашими конструктивными отношениями с израильскими партнерами», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что для России важно, чтобы во главе Израиля и израильского правительства были люди, которые разделяют российский подход к конструктивному развитию отношений.

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3 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. После обработки 99% бюллетеней крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25-го созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд».

Ранее, в июле текущего года, Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с Россией. Он отметил, что национальной безопасности Израиля угрожает опасность из-за выбранного премьер-министром страны Яиром Лапидом и главой минобороны Израиля Бени Ганцем курса в отношениях с РФ.

Нетаньяху был премьером с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год, в общей сложности больше 15 лет — дольше всех в истории страны.

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