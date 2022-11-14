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АвтоВАЗ в 2023 году будет работать шесть дней в неделю

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Фото: vk.com
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На АвтоВАЗе готовится приказ о введении для автосборочного комплекса шестидневки, которая начнется с 9 января по 26 февраля 2023 года. Об этом 14 ноября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

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Предприятие во второй раз продлит действие шестидневной рабочей недели для своих конвейеров. Первоначально такой режим был введен с 29 августа по 27 ноября текущего года. В октябре его продлили по 25 декабря 2022 года.

Все три сборочные линии, на которых выпускают семейства Granta, Niva и Largus, работают с понедельника по субботу. Для производства автомобилей Granta и Largus пока предусмотрены две производственные смены, а для выпуска семейства Niva только одна.

11 ноября АвтоВАЗ отказался от наименований автосборочных линий, которые были внедрены менеджментом Renault. Делопроизводство завода перешло на привычные цифровые обозначения конвейеров. Название производства, где выпускали автомобили на платформе В0, избавилось от французского и вновь называется «линия 1». Сборочно-кузовное производство, где делают модели семейства Lada Niva, теперь называется «линия 3», а конвейер, где в недавнем прошлом выпускали автомобиль Lada Kalina, а ныне Lada Granta, теперь официально именуется на заводе как «линия 5».

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