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Зеленский заявил о готовности Украины к миру

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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Украинская сторона готова к миру. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский в понедельник, 14 ноября, во время поездки в Херсон.

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«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — приводит его слова агентство Reuters.

Украинский лидер прибыл в Херсон ранее в этот день. В ходе выступления перед украинскими силовиками он поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в противостоянии с Россией.

До этого, 10 ноября, Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не видит изменений в позиции Украины по переговорам. Он отметил, что Киев не хочет дипломатического урегулирования.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

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