Эксперты связали рекордные дивиденды «Роснефти» с инвестициями в новые проекты

Рекомендованные советом директоров «Роснефти» выплаты акционерам могут составить около 216 млрд рублей, став рекордными промежуточными дивидендами компании. Материальная база для таких выплат обеспечена результатами работы НК в первой половине текущего года, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его словам, высокий уровень дивидендов, которые выплачивает компания, вселяет сегодня уверенность в инвесторов относительно ее будущего. «И востребованность акций «Роснефти» на бирже подтверждает этот тезис — только за последние полтора месяца котировки нефтяной компании выросли более чем на 40%», — констатировал эксперт, предположив, что в ближайшее время стоимость акций продолжит расти.

Специалист аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов также обратил внимание на то, что систематический рост дивидендных выплат «Роснефти» свидетельствует о надежности компании. При этом он заметил, что, «учитывая долю государства в компании, высокие поступления в бюджет в столь важный для страны момент делают «Роснефть» важнейшим элементом стабильности российской экономики».

По мнению Андрианова, таких результатов компания смогла добиться благодаря тому, что в период «катастрофического недоинвестирования в отрасль со стороны нефтяных мейджоров» она «вкладывала большие средства в развитие новых проектов».

Ранее в понедельник, 14 ноября, «Роснефть» сообщила о том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 20,39 рублей на акцию. «На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% чистой прибыли за 6 месяцев 2022 года», — пояснили в «Роснефти». В первом полугодии компания заработала 432 млрд рублей, что является историческим максимумом для нее. 23 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение.

В сентябре «Роснефть» завершила выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 250,4 млрд рублей (23,63 рубля на акцию). С учетом промежуточных суммарные дивиденды по итогам 2021 года составили рекордные 441,4 млрд рублей (41,66 рубля на акцию).