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Жительница Оренбурга продала квартиру по указанию мошенников

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Полиция в Оренбурге проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 74-летней женщины. Пенсионерка отдала злоумышленникам свои накопления, оформила кредит, а также продала квартиру.

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По словам потерпевшей, ей позвонила незнакомка, которая сообщила, что мошенники якобы пытаются снять средства со счета пенсионерки. Оренбурженка согласилась перевести накопления в размере 295 тыс. рублей на «резервный» счет. Затем пенсионерке поступил новый звонок, на этот раз собеседник убедил женщину, что кто-то пытается оформить от ее имени кредит. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Пенсионерка оформила два кредита на 245 тыс. рублей и перечислила средства на продиктованные счета.

Во время очередного звонка мошенники убедили пенсионерку, что ее квартира незаконно выставлена на продажу. Чтобы опередить преступников, женщине якобы необходимо продать жилье самостоятельно. Мошенники дали оренбурженке телефон риелтора, который в кратчайшие сроки предложил ей «клиентов». Полученную за квартиру сумму — 3,2 млн рублей — пенсионерка перевела на три лицевых счета злоумышленников, пишет 56orb.ru.

Полиция устанавливает личности преступников, возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Мурманске 60-летняя женщина отдала мошенникам 2 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет.

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