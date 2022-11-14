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Пасечник ликвидировал МИД ЛНР

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ликвидировал министерство иностранных дел ЛНР. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 14 ноября, на сайте врио руководителя региона.

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«Ликвидировать министерство иностранных дел Луганской Народной Республики. <...> Завершить процедуру ликвидации не позднее 1 июня 2023 года», — говорится в документе.

Пасечник подписал указ 11 ноября.

Ранее, 27 октября, врио главы ЛНР выпустил распоряжение о создании штаба территориальной обороны региона. Он добавил, что штаб будет заниматься в первую очередь защитой жизни и здоровья жителей региона и своевременным реагированием на угрозы для гражданского населения.

5 октября Пасечник заявил, что законы о вхождении ЛНР в состав РФ положат начало бурному развитию Донбасса. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за многолетнюю поддержку мирного населения республики.

Тогда же, 5 октября, Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России

По результатам референдумов освобожденные регионы воссоединились с Россией, однако часть их территорий все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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