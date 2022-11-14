События недели: теракт в Стамбуле, протесты в Париже и кровавая Луна

В воскресенье на одной из самых оживленных улиц в туристическом центре Стамбула прогремел взрыв, унесший жизни шести человек. Местные власти назвали произошедшее терактом и возбудили уголовное дело, в рамках которого уже задержаны 46 подозреваемых, в том числе предполагаемая исполнительница, прибывшая, по ее признанию, из Сирии. Главные события недели — в фотогалерее «Известий»