События недели: теракт в Стамбуле, протесты в Париже и кровавая Луна
События недели: теракт в Стамбуле, протесты в Париже и кровавая Луна
2022-11-14 12:44:56
2022-11-14 12:44:56
2022-11-14 12:44:56
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Что произошло в мире за последние дни
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
В воскресенье на одной из самых оживленных улиц в туристическом центре Стамбула прогремел взрыв, унесший жизни шести человек. Местные власти назвали произошедшее терактом и возбудили уголовное дело, в рамках которого уже задержаны 46 подозреваемых, в том числе предполагаемая исполнительница, прибывшая, по ее признанию, из Сирии. Главные события недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Joe Raedle
Ураган «Николь», обрушившийся на Флориду, унес жизни четырех человек. Десятки домов оказались разрушены, сотни тысяч обесточены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Симферополе 11 ноября прошли похороны бывшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
В Париже 10 ноября прошли новые акции протеста, в которых приняли участие работники энергетической и пищевой промышленности, торговли, образования, здравоохранения и транспорта. Они требовали повышения зарплат, которые быстро обесцениваются из-за рекордной инфляции
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Фото: REUTERS/Mary F. Calvert
8 ноября в США прошел единый день голосования, в результате контроль над нижней палатой перешел к республиканцам, демократы сохраняют свое преимущество в сенате
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Фото: Getty Images/VCG
На зимовку в национальный природный заповедник дельты реки Хуанхэ, где успешно идет эксперимент по восстановлению водно-болотных угодий, прилетели тысячи птиц
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев
В Москве прошел конкурс красоты среди женщин, ежедневно пользующихся инвалидными колясками «Мисс Независимость – 2022». Программа включала выход конкурсанток в стиле Ивана Купалы, музыкальный номер с полонезом из оперы Чайковского «Евгений Онегин» и индивидуальные номера
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В Мариуполе продолжается восстановление жилого фонда: до конца этого года будет сдано 750 квартир, в I квартале следующего — 800
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Москве проходит Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды»
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Фото: REUTERS/Andrea Martinez
В боливийском департаменте Санта-Крус не утихают протесты, начавшиеся после переноса переписи населения на 2024 год. Организаторы выступлений надеются, что после актуализации данных регион сможет получить больше средств из бюджета. Демонстранты требуют увеличить минимальную заработную плату, для того чтобы компенсировать всплеск инфляции
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Фото: Getty Images/VCG/Huang Xiaohai
Народность мяо, проживающая в Китае, Лаосе, Таиланде и ряде других стран, начала отмечать свой Новый год — Гуцзан
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Фото: Getty Images/NurPhoto
8 ноября земляне могли наблюдать полное лунное затмение — единственный естественный спутник нашей планеты окрасился в красный цвет
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
В преддверии чемпионата мира по футболу, который стартует 20 ноября, на ипподроме Аль-Шахании в Катаре прошли традиционные верблюжьи бега
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Фото: Getty Images/Edward Berthelot
В Ботаническом саду Парижа открылась выставка Mini-Mondes En Voie D’Illumination — Mini Worlds On The Way to Illumination, на которой представлено более ста светящихся инсталляций
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