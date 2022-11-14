Сети водоснабжения заменят в школах Стрежевого из-за бактерий

В сетях водоснабжения двух школ города Стрежевой (Томская область) обнаружили синегнойную палочку. Замена коммуникаций оценивается почти в 4,1 млн рублей.

В школах № 6 и 8 введено дистанционное обучение. В учреждениях требуется заменить трубы, а также сантехнику. Об этом сообщает РИА «Томск».

По словам мэра Стрежевого Валерия Дениченко, замена сетей в школе № 6 обойдется более чем в 1,7 млн рублей, в школе № 8 — более чем в 550 тыс. рублей. Обновление внешних коммуникаций оценивается в 1,81 млн рублей. Власти ищут способ снизить расходы на замену сетей.

Специалисты уточняют, что синегнойная палочка может обитать в воде и почве. Бактерия становится причиной до 25% всех гнойных хирургических инфекций.