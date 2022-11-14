В России начались продажи нового кроссовера китайской марки Changan

Переднеприводный кроссовер Changan Uni-T будет доступен в РФ только с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 181 л. с. и лишь в одной комплектации — Premium. Об этом 14 ноября сообщил портал Autonews.

В Россию привезли новый китайский кроссовер Uni-T. Продавать машины на российском рынке будет один из крупных дилерских центров, так как Changan официально о старте продаж новинки не сообщал.

Среднеразмерный кроссовер будет доступен лишь в одной комплектации — Premium. Цена на автомобиль составляет 2,9 млн рублей.

Переднеприводный Uni-T будет комплектоваться полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 181 л.с., в паре с которым будет работать семиступенчатый «робот».

Кроссовер получил светодиодную оптику, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, климат-контроль и отделку салона кожей.

Машина будет конкурировать в РФ с такими моделями, как Geely Atlas Pro или Chery Tiggo 7 Pro.

6 октября китайская компания Changan до официального старта продаж в РФ начала предлагать кроссовера CS55 Plus на российском рынке. Дилер предлагает Changan CS55 Plus в сером или красном цвете с кожаной обивкой салона. Других подробностей о комплектации машины пока нет.