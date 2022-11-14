Премьера сериала «Варяг» на телеканале РЕН ТВ состоится 20 ноября

Телеканал РЕН ТВ назвал дату премьеры остросюжетного блокбастера собственного производства «Варяг». Она состоится 20 ноября в 14:40 на телеканале РЕН ТВ.

Главный герой сериала — оперативник спецслужб, работающий под прикрытием. Он имеет практически неограниченные полномочия и действует всегда крайне изобретательно и эффективно. Варяг решает задачи государственной важности и вступает в личное противоборство с руководством международного преступного синдиката.

Проект состоит из 10 серий со сквозным сюжетом и разбит на пять новелл. Сериал снят с небывалым размахом: в нем максимальное количество кадров компьютерной графики за всю историю российского телевидения; задействовано более 70 каскадеров, в том числе чемпионов мира и Европы по боевым искусствам.

Главную роль в «Варяге» исполнил Алексей Парасевич. Также в сериале снялись Геннадий Казачков, Алексей Нилов, Игорь Савочкин.

«Варяг» — это фильм о судьбе человека, воина. Хладнокровного, решительного, сурового, но при этом способного на проявление искренних чувств. Он провокатор, обладатель аналитического ума, мастер перевоплощений. Для этого образа мне самому пришлось перевоплощаться не один раз — крайне интересная актерская задача! На съемках практически все пришлось делать впервые. Можно сказать, что пару месяцев я провел на спортивных сборах по всем видам единоборств», — рассказал Парасевич.

Казачков, также выступивший автором сценария, отметил, что Варяг по своей сути современный супергерой, сражающийся за идею из чувства долга. Основная интрига, по его словам, сформирована на противостоянии двух мощных интеллектов — главного героя и антагониста.

«В целом сериал получился неожиданным, наполненным, жестким. Он интересен, на мой взгляд, не только красивым, отлично снятым экшеном. На протяжении всех серий зритель как будто следит за шахматной партией, в которой, казалось бы, очевидные и понятные ходы имеют совершенно неожиданное развитие. Это сериал — загадка, в котором до конца не понятно, кто друг, а кто враг», — добавил со своей стороны Алексей Нилов.

Генеральными продюсерами сериала выступили Владимир Тюлин и Анатолий Тупицын.