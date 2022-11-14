Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Алтайском крае
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Алтайском крае. Водитель иномарки получил смертельные травмы.
Авария произошла днем 13 ноября на трассе Бийск — Барнаул. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «КамАЗ». Грузовой автомобиль протащил легковушку несколько десятков метров, пишет altapress.ru.
Иномарка практически целиком оказалась под грузовиком. Водитель погиб на месте.
Ранее в этот день сообщалось о ДТП на территории Томской области. Грузовой автомобиль Scania выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Daihatsu. Два пассажира иномарки погибли на месте.