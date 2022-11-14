«Известия» показали кадры последствий обстрела в Донецке

«Известия» в понедельник, 14 ноября, показали кадры последствий обстрела Куйбышевского района Донецка.

«Сидел на улице, окно ремонтировал. Свист, где-то недалеко грохнуло, а потом сюда как дало. Всё в пыли, всё в дыму. Слышать хуже стал. Скорая помощь приезжала», — рассказал местный житель.

11 ноября «Известия» показали последствия обстрела украинскими военными школы и Дворца культуры в селе Розовка ДНР. Здания подверглись атаке из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате там обвалились крыши и перекрытия, в нескольких кабинетах школы обрушились стены, выбиты окна.

Ранее в этот день примерно в 8:55 (мск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет по Донецку из HIMARS.

8 ноября штаб теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка погиб подросток.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».