Захарова назвала фейком новость о госпитализации Лаврова на Бали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что глава российской дипломатии Сергей Лавров попал в больницу после прибытия на индонезийский остров Бали.
«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала она в своем Telegram-канале.
Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В воскресенье Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20, который пройдет 15 и 16 ноября. Глава российской дипломатии прилетел в Индонезию из Камбоджи, где участвовал в Восточноазиатском саммите.
Ранее, в марте, президент США Джо Байден заявил, что Россию следует исключить из G20 из-за конфликта на Украине. Видодо, в свою очередь, отказался отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину, отметив, что его страна, председательствующая в объединении, стремится сохранять нейтральную позицию.
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