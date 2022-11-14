Крыша аварийного дома упала на пешеходную дорожку в Орске
В Орске (Оренбургская область) обвалилась крыша аварийного дома. Администрация ликвидировала завал и восстановила проход по пешеходной дорожке.
Инцидент произошел 12 ноября на улице Никельщиков. По данным мэрии, крыша упала с аварийного дома, который уже был расселен. В результате оказался завален пешеходный проход, из-за чего горожанам приходилось выходить на проезжую часть. Об этом сообщает «Урал56.Ру».
Дом был признан ветхим еще в октябре 2021 года, здание подлежит сносу. Конструкция считается непрочной.
На текущий момент завалы ликвидированы. Препятствия для пешеходов отсутствуют.