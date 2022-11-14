С 14 ноября в городах России стартует региональный этап конкурса «Лига Лекторов»

Впервые в истории конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» организован региональный отборочный этап, который пройдет в каждом регионе проживания участников конкурса. Его участниками станут просветители, чьи видеолекции признаны лучшими по итогам предварительного просмотра. Конкурсантам предстоит публичное выступление перед членами региональных экспертных советов «Лиги Лекторов». Победители регионального этапа конкурса пройдут на онлайн-этап, где их будут оценивать не только эксперты, но и зрители.

С 14 ноября по 10 декабря 2022 года впервые пройдет очный региональный этап Всероссийского конкурса «Лига Лекторов». В рамках третьего сезона в столицах регионов претенденты на звание лучшего лектора продемонстрируют навыки публичного выступления перед представителями регионального Экспертного совета, которые будут оценивать участников по следующим критериям: креативность в форматах преподнесения материала, общая культура лектора, уникальность темы лекции.

«Мы впервые проводим очный региональный этап, чтобы знание было доступно жителям каждого региона России. У Российского общества «Знание» огромная аудитория, и я уверен, что для всех тем, которые будут освещать участники, найдутся заинтересованные слушатели и мы услышим увлекательные, интересные лекции. Хочу пожелать участникам «Лиги Лекторов» верить в себя и свои способности, тогда волнение не помешает выступить с лекцией именно так, как задумано. Помните, что каждая ступень конкурса – это не только еще один шаг к победе, но и рост ваших профессиональных навыков», – напутствовал конкурсантов генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» в третьем сезоне было подано более 9 тысяч заявок из 88 регионов Российской Федерации. Тысячи начинающих и профессиональных лекторов со всей страны соревнуются в публичных выступлениях. Участники проходят многоступенчатый отбор, включающий оценку видеолекций, подготовленных участниками, региональный очный этап и полуфинал, а затем финал на площадках крупнейших вузов Москвы. Очный региональный этап введен впервые, чтобы дать возможность как можно большему количеству просветителей поделиться знаниями с жителями регионов России.

Конкурсанты представят лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Выступления перед региональными экспертными советами пройдут в столицах 76 регионов. Участники уже готовятся к выступлениям.

«Конкурс является для меня новым вызовом в моей профессиональной и образовательной деятельности. Я активно готовлюсь к региональному этапу конкурса, потому что хочу проверить свои возможности и выйти на новый уровень развития. Участие в конкурсах для меня не в новинку, я также принимала участие во многих профессиональных, всероссийских конкурсах, например, «Учитель будущего. Студенты». От «Лиги Лекторов» я жду в первую очередь новых эмоций, знакомств и знаний. И конечно, меня радует возможность транслировать свой опыт!» — рассказала участница регионального этапа, методист Педагогической мастерской Алихана Динаева ЧГПУ из Грозного Хеда Мутаева.

Результаты регионального этапа будут объявлены в конце 2022 года. В январе 2023 года стартует онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители конкурса получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.