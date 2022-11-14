Сиквел фильма «Черная пантера» возглавил прокат в СНГ за прошедший уикенд

Фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» возглавил прокат в СНГ. По сюжету Ваканду пытаются защитить от мировых держав. Фильм стал 30-м в кинематографии Marvel и уже собрал 65 млн рублей. «Сердце пармы» заняло второе место в рейтинге проката. В центре сюжета — покорение Великой Перми Москвой. За прошедшие выходные фильм собрал почти 58 млн рублей. Кинокартина про Петра I оказалась на третьем месте. В сюжете рассказывают о первом российском императоре. Сборы фильма на выходных немного превысили 55 млн рублей. На четвертой строчке оказался фильм «Любовники». По сюжету, трое мужчин пытаются наладить личную жизнь. Комедия за прошедшие выходные собрала в прокате почти 37 млн рублей. Замыкает рейтинг кинокартина «Волшебники». В центре сюжета — школьник, который пожелал стать магом. В прокате фильм за выходные собрал почти 31 млн рублей.

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