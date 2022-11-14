Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии сочли мирные переговоры по Украине возможными только в случае вывода войск РФ
Мир
В ЕС заявили об отсутствии планов ввода новых санкций против РФ в ближайшее время
Мир
Макрон призвал увеличить усилия для дипломатического решения ситуации на Украине
Мир
Трое граждан России пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
В Кремле заявили о конструктивных переговорах по зерновой сделке с ООН
Мир
Летевший из Польши в Британию самолет сел в ФРГ из-за угрозы взрыва
Мир
Новая Зеландия продлит программу подготовки украинских военных
Мир
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Армия
20 человек ранены и трое погибли за двое суток при обстрелах Новой Каховки ВСУ
Мир
По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек
Армия
После удара ВСУ в Луганске повреждены железнодорожная станция и школа
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

Сиквел фильма «Черная пантера» возглавил прокат в СНГ за прошедший уикенд

0
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» возглавил прокат в СНГ. По сюжету Ваканду пытаются защитить от мировых держав. Фильм стал 30-м в кинематографии Marvel и уже собрал 65 млн рублей. «Сердце пармы» заняло второе место в рейтинге проката. В центре сюжета — покорение Великой Перми Москвой. За прошедшие выходные фильм собрал почти 58 млн рублей. Кинокартина про Петра I оказалась на третьем месте. В сюжете рассказывают о первом российском императоре. Сборы фильма на выходных немного превысили 55 млн рублей. На четвертой строчке оказался фильм «Любовники». По сюжету, трое мужчин пытаются наладить личную жизнь. Комедия за прошедшие выходные собрала в прокате почти 37 млн рублей. Замыкает рейтинг кинокартина «Волшебники». В центре сюжета — школьник, который пожелал стать магом. В прокате фильм за выходные собрал почти 31 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022