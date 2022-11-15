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День проектировщика 2022 — история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Сергей Венявский
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В России 16 ноября отмечают День проектировщика — праздник специалистов, создающих план для возведения объектов недвижимости. В 2022 году торжество приходится на среду. Об истории и традициях проведения знаменательного дня — в материале «Известий».

День проектировщика 2022 — история праздника

Знаменательный день для представителей профессии «проектировщик» отмечается с 2005 года. С инициативой о введении торжества выступила группа компаний «Роспайп». Тогда 16 ноября празднества впервые прошли и в Санкт-Петербурге.

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Другие регионы присоединились к отмечанию в 2007 году, и праздник обрел статус всероссийского.

В знаменательный день поздравления получают работники строительных компаний, ответственные за проектирование, а также студенты профильных направлений вузов и преподаватели. У строителей при этом есть свой отдельный праздник 6 сентября.

День проектировщика 2022 — традиции праздника

День проектировщика, как и многие другие профессиональные праздники, отмечают локально. В офисах компаний организуют торжественные мероприятия, представляют к наградам отличившихся специалистов. Коллеги демонстрируют свои портфолио, делятся историями реализации объектов, обмениваются опытом, рассуждают о возможных перспективах. Многие предприятия устраивают лекции, мастер-классы и застолья для сотрудников. В знаменательный день проектировщикам предоставляется возможность отвлечься от сложных задач и провести время в менее официальной обстановке.

Дома специалистов также поздравляют члены семей и близкие, отмечая их мастерство и вспоминая достижения.

15 ноября отмечали Всероссийский день призывника. В эту дату военкоматы встречали будущих солдат срочной службы, а также проводили дни открытых дверей для студентов и школьников.

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