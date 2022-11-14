Заболеваемость пневмонией сократилась на 52,7% в Удмуртии
Заболеваемость пневмонией сократилась на 52,7% в Удмуртии в 2022 году. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Всего в регионе зарегистрировали 4,6 тыс. случаев заболевания. Это более чем на 5,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Также медики отмечают сокращение смертности от воспаления легких на 34,7%.
«Чаще всего пневмония — это следствие осложнения других заболеваний, таких как коронавирусная инфекция, острые респираторные вирусные инфекции, грипп. Чаще всего она встречается в сезон подъема заболеваемости этими инфекциями — с октября по май», — сказала внештатный специалист по пульмонологии минздрава Удмуртии Оксана Стародубцева.
Жителям Удмуртии рекомендуют соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать воспаления легких. В частности, во время сезона ОРВИ стоит избегать мест массового скопления людей, правильно питаться, а также вакцинироваться против наиболее распространенных вирусных инфекций. Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике бесплатно.