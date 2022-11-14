Заморозки и мокрый снег прогнозируют в Омской области
Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем на территории Омской области. С середины недели в регионе начнется понижение температуры.
По данным Обь-Иртышского УГМС, до конца суток 14 ноября мокрый снег будет идти вперемешку с дождем. В отдельных районах вероятна гололедица. Температура воздуха составит до +5 градусов, сообщает ИА «Омскрегион». При этом ожидается падение атмосферного давления.
15 ноября температура воздуха в ночные часы опустится до -4 градусов, днем на фоне перепада атмосферного давления температура составит от –2 до +3 градусов. 16 ноября ночью похолодает до –7 градусов, при прояснении возможны заморозки до –13 градусов. Местами пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.
Утром 14 ноября из-за снегопада в Омске произошло 25 аварий. Причиной большинства происшествий стало несоблюдение дистанции и правил маневрирования, уточняет ИА «Город55». Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть осторожными при передвижении по городу.