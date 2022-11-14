Британцы массово сдают собак в приюты из-за кризиса
Британцы массово сдают собак в приюты из-за кризиса в стране. В сентябре от питомцев отказалось вдвое больше людей, чем в апреле. Также резко увеличилось число бездомных собак. Британцы бросают животных из-за роста расходов, передает телеканал «Известия». Подскочили счета на энергию и выплаты по ипотеке. Из-за высоких тарифов содержать питомцев считается роскошью. Уход за брошенными собаками ложится на плечи волонтёров.
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