Трое граждан России пострадали в результате взрыва в Стамбуле

Трое российских граждан пострадали в результате взрыва на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Об этом 14 ноября заявили в генконсульстве РФ в городе.

«В настоящее время угроза их жизни отсутствует», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Взрыв прогремел 13 ноября. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу.

Как заявили в МВД Турции, за происшествием могут стоять Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе организации Анкара считает террористическими.

По данным турецкого минюста, по делу о теракте на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле задержаны 46 подозреваемых. По информации газеты Milliyet, одна из них, гражданка Сирии Ахлам Альбашир, во время допроса призналась в своей связи с РПК.

Намекая на связи Вашингтона с YPG, глава МВД Турции Сулейман Сойлу резко ответил на соболезнования со стороны США по поводу взрыва. По его мнению, их можно расценивать, как если бы убийца первым прибыл на место преступления.

В то же время соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.