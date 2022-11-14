Песков заявил об отсутствии у Путина планов провести разговор с Эрдоганом
Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован»,— сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом он отметил, что у лидеров России и Турции есть много вопросов для обсуждения.
12 ноября по возвращении с саммита в Узбекистане Эрдоган заявил журналистам, что надеется провести переговоры с российским лидером в ближайшие дни. По его словам, во время последней встречи с Путиным он высказался о целесообразности его приезда на саммит G20 в Индонезию, однако в результате было принято решение, что представлять РФ будет глава МИДа Сергей Лавров.
Эрдоган также намеревался поговорить с Путиным о том, какие шаги необходимо предпринять для урегулирования украинского кризиса. Кроме того, он добавил, что планирует провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
За несколько дней до этого, перед вылетом в Самарканд, лидер Турции рассказал о высоком уровне доверия в отношениях с Путиным. Он отметил, что руководители двух стран будут продолжать проводить телефонные переговоры по ключевым вопросам.
В конце октября Путин заявил, что Эрдоган — крепкий и сильный руководитель, который руководствуется интересами собственного государства и не позволяет третьим странам влиять на его решения.