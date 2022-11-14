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Песков заявил об отсутствии у Путина планов провести разговор с Эрдоганом

Песков: разговор Путина и Эрдогана не планируется, но он может быть согласован за несколько часов
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован»,— сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он отметил, что у лидеров России и Турции есть много вопросов для обсуждения.

12 ноября по возвращении с саммита в Узбекистане Эрдоган заявил журналистам, что надеется провести переговоры с российским лидером в ближайшие дни. По его словам, во время последней встречи с Путиным он высказался о целесообразности его приезда на саммит G20 в Индонезию, однако в результате было принято решение, что представлять РФ будет глава МИДа Сергей Лавров.

Эрдоган также намеревался поговорить с Путиным о том, какие шаги необходимо предпринять для урегулирования украинского кризиса. Кроме того, он добавил, что планирует провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

За несколько дней до этого, перед вылетом в Самарканд, лидер Турции рассказал о высоком уровне доверия в отношениях с Путиным. Он отметил, что руководители двух стран будут продолжать проводить телефонные переговоры по ключевым вопросам.

В конце октября Путин заявил, что Эрдоган — крепкий и сильный руководитель, который руководствуется интересами собственного государства и не позволяет третьим странам влиять на его решения.

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