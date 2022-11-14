В Ленинградской области в поселке Янино-1 загорелась Вениаминовская церковь
Пожар в Вениаминовской церкви в поселке Янино-1 в Ленобласти локализован на площади 88 кв. м. Возгорание в деревянном здании произошло поздно вечером, есть угроза обрушения купола, передает телеканал «Известия». В тушении пожара задействованы 12 человек и три единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
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