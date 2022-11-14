Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО

Деятельность бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не требует согласования с Кремлем. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не требует никакого согласования в данном случае», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, согласовывал ли Рогозин свою деятельность в Донбассе с администрацией президента РФ.

Он также добавил, что назначения на государственную должность экс-глава «Роскосмоса» еще не получил.

«Пока нет. Но мы, как правило, и не анонсируем [кадровые решения], и не будем это анонсировать», — подчеркнул Песков.

Рогозин был освобожден от должности главы «Роскосмоса» еще в июле. Тогда пресс-секретарь президента отмечал, что это не связано с качеством его работы и он получит новое назначение.

11 ноября Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Она действует как добровольческое подразделение и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года.

В конце октября стало известно, что Рогозин взял себе позывной Космос для радиообмена. Тогда же Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых он запечатлен с карабином в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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