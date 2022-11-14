В Кремле заявили о конструктивных переговорах по зерновой сделке с ООН

У Москвы и ООН хорошие контакты, переговоры по зерновой сделке идут достаточно конструктивно. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С ООН у нас очень хорошие контакты идут, и переговоры достаточно конструктивные... С ООН [диалог] развивается в достаточно конструктивном ключе», — сказал он «РИА Новости».

Также официальный представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутерришем перед принятием решения по зерновой сделке.

11 ноября Песков заявил о наличии встречного понимания со стороны ООН по поводу зерновой сделки, однако не стал анонсировать возможные решения о ее продлении.

9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз (ЕС) и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

За день до этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо». Однако, как отметил он, время для принятия решения о ее продлении еще есть и сейчас Россия наблюдает за тем, как она реализуется.

29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе.

Позднее, в начале ноября, Минобороны РФ сообщило, что страна возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе после того, как российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Пролонгация документа со стороны РФ должна состояться после 18 ноября.