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В России стартовали продажи внедорожника Nissan X-Terra

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Фото: Nissan
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Один из крупнейших российских дилеров привез в РФ рамный внедорожник Nissan X-Terra. Об этом 14 ноября сообщила «Российская газета».

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Полноприводный X-Terra хорошо известен на рынке стран Ближнего и Среднего Востока. Внедорожник создан на базе пикапа Nissan Navara, у него бензиновый мотор объемом 2,5 л, мощность которого составляет 165 л. с. В паре с ним работает 7-диапазонная коробка передач.

Решетка радиатора увеличена по площади — у нее горизонтальные ламели и хромированные края, а задние бампер и фонари новой конфигурации. В салоне расположен новый экран медиасистемы размером 9 дюймов. Для задних пассажиров предусмотрен откидной развлекательный дисплей диагональю 11 дюймов.

Машина вмещает до семи человек, компоновка салона — трехрядная, выполненная по классической схеме: 2+3+2. В России дилеры за модель просят 4 527 000 рублей.

У внедорожника также есть электронная блокировка заднего дифференциала и помощники при старте в гору и спуска с холма.

8 ноября стало известно, что в РФ дилеры стали предлагать обновленный внедорожник Nissan Patrol. Машины представлены с бензиновыми двигателями, начиная от четырехцилиндрового, 275-сильного, и заканчивая мотором V8 в исполнении 400 и 428 л.с. Такими агрегатами комплектуются автомобили, предлагаемые для Арабских Эмиратов. Все автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту, снабжены автоматической коробкой передач и полным приводом. Цены варьируются от 6,8 млн до 9,4 млн рублей.

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