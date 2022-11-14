В России стартовали продажи внедорожника Nissan X-Terra
Один из крупнейших российских дилеров привез в РФ рамный внедорожник Nissan X-Terra. Об этом 14 ноября сообщила «Российская газета».
Полноприводный X-Terra хорошо известен на рынке стран Ближнего и Среднего Востока. Внедорожник создан на базе пикапа Nissan Navara, у него бензиновый мотор объемом 2,5 л, мощность которого составляет 165 л. с. В паре с ним работает 7-диапазонная коробка передач.
Решетка радиатора увеличена по площади — у нее горизонтальные ламели и хромированные края, а задние бампер и фонари новой конфигурации. В салоне расположен новый экран медиасистемы размером 9 дюймов. Для задних пассажиров предусмотрен откидной развлекательный дисплей диагональю 11 дюймов.
Машина вмещает до семи человек, компоновка салона — трехрядная, выполненная по классической схеме: 2+3+2. В России дилеры за модель просят 4 527 000 рублей.
У внедорожника также есть электронная блокировка заднего дифференциала и помощники при старте в гору и спуска с холма.
8 ноября стало известно, что в РФ дилеры стали предлагать обновленный внедорожник Nissan Patrol. Машины представлены с бензиновыми двигателями, начиная от четырехцилиндрового, 275-сильного, и заканчивая мотором V8 в исполнении 400 и 428 л.с. Такими агрегатами комплектуются автомобили, предлагаемые для Арабских Эмиратов. Все автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту, снабжены автоматической коробкой передач и полным приводом. Цены варьируются от 6,8 млн до 9,4 млн рублей.